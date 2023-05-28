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Регион
Опубликовано 28 мая 2023, 16:31
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Аналитик рассказал, куда делись хвалёные турецкие "Байрактары" на Украине

BI: Россия уничтожила практически все украинские БПЛА Bayraktar TB2

Несмотря на то что в начале спецоперации турецкие БПЛА Bayraktar TB2 преподносились как спасители Украины, к сегодняшнему дню практически все они сбиты. Об этом Business Insider рассказал аналитик Сэмюэл Бендетт. По его словам, такие беспилотники хорошо проявляют себя в условиях, когда противник не обладает сложными системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы, чего нельзя сказать о России.

"Как относительно медленный и низколетящий БПЛА, он может стать целью для целого ряда хорошо организованных систем ПВО: мы видели это в Ливии и Нагорном Карабахе", отметил он.

Сейчас, добавил эксперт, Украина использует оставшиеся "Байрактары" для разведки и наблюдения, а также наводит с их помощью другие беспилотники. Согласно последним оценкам, ежемесячно ВС России сбивают 10 тысяч украинских дронов разных видов и размеров.

Украина заключила с Турцией новые соглашения по "Байрактарам"
Украина заключила с Турцией новые соглашения по "Байрактарам"

В последний раз эти беспилотники мелькали в сводках в начале мая. Причём тогда ВСУ сбили собственный "Байрактар" в небе над Киевом, сославшись на его неконтролируемый полёт. На опубликованных кадрах было видно, что машина кружила над украинской столицей.

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Getty Images / Press Office of the President of Ukraine / Mykola Lararenko / Handout / Anadolu Agency

Матвей Константинов
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