Украина заключила с Турцией новые соглашения по "Байрактарам"

Украинская сторона заключила три новых соглашения с турецкой компанией Baykar, специализирующейся на производстве беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин.

"Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", — написал он в Telegram-канале.

В пресс-службе министерства журналистам сообщили, что со стороны Киева подписантами соглашений были два украинских предприятия, их названия не уточняются.