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30 апреля, 12:32

Украина заключила с Турцией новые соглашения по "Байрактарам"

Министр Камышин: Украина подписала три соглашения с турецкой Baykar

<p>Украинский министр Камышин (второй справа) с представителями компании Baykar на международной выставке авиационной техники "Teknofest 2023". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/zalizni_zminy/1254" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zalizni_zminy</a></p>

Украинский министр Камышин (второй справа) с представителями компании Baykar на международной выставке авиационной техники "Teknofest 2023". Обложка © Telegram / zalizni_zminy

Украинская сторона заключила три новых соглашения с турецкой компанией Baykar, специализирующейся на производстве беспилотников "Байрактар". Об этом сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Незалежной Александр Камышин.

"Есть важный результат — три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали, ясное дело, не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения", — написал он в Telegram-канале.

В пресс-службе министерства журналистам сообщили, что со стороны Киева подписантами соглашений были два украинских предприятия, их названия не уточняются.

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А ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе по поставкам Киеву истребителей F-16. По его словам, ряд стран, в частности, уже выразили готовность обучать украинских пилотов. О каких именно государствах идёт речь, Кулеба не уточнил, но признал, что последнее слово в этом вопросе остаётся за США как за производителем.

Наталья Исакова
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