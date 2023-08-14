Якутские всадники с легендарного танка "Алёша" описали разгром бронероты ВСУ всего 4 фразами
Экипаж танка "Алёша" — о разгроме колонны ВСУ: Мы выполняли свой долг
Член экипажа танка "Алёша". Обложка © ТАСС / Станислав Красильников
Стало известно, что сказали члены экипажа танка "Алёша", представленного к государственным наградам за разгром бронетанковой колонны ВСУ в одиночку. Их слова вместе с новыми подробностями о членах экипажа передал беседовавший с танкистами глава Якутии Айсен Николаев.
В экипаже "Алёши" оказались двое его земляков, а не один, как сообщалось ранее: Филипп и Алексей. Всего же боевой машиной управляют четверо бойцов, которые друг друга сменяют. Главе Якутии удалось пообщаться с обоими якутскими бойцами после разгрома бронероты противника. Военные скромно описали свой подвиг всего четырьмя фразами.
"Мы выполняли свой долг, мы сражались на том участке, где нам определили. Ну, враг наступал, мы отпор им дали. Хороший отпор, как потом выяснилось, дали. Хорошо выполнили свою работу по уничтожению врага", — процитировал Николаев в беседе с kp.ru. слова якутских танкистов.
Глава региона отметил скромность обоих военных, с которыми он общался. О них известно не так много: 36-летний Алексей холост, а Филипп, о чьём возрасте речь в беседе не заходила, женат. У Алексея есть трое братьев, из которых он — самый старший. По предположению главы Якутии, бойцы могут сейчас ехать в Москву, чтобы получить свои награды. Когда он с ними беседовал, они ещё находились в зоне СВО.
Напомним, 1 августа членов экипажа российского танка "Алёша", в одиночку разбивших колонну из восьми единиц бронетехники ВСУ на Запорожье, представили к госнаградам за мужество и героизм. Весь мир узнал героев после появления в Сети видео того самого боя. Наводчиком танка оказался якутский всадник с позывным Алёша. Наградить героев успел врио главы ДНР Денис Пушилин.