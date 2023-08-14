Якутские всадники с легендарного танка "Алёша" описали разгром бронероты ВСУ всего 4 фразами

Стало известно, что сказали члены экипажа танка "Алёша", представленного к государственным наградам за разгром бронетанковой колонны ВСУ в одиночку. Их слова вместе с новыми подробностями о членах экипажа передал беседовавший с танкистами глава Якутии Айсен Николаев.

В экипаже "Алёши" оказались двое его земляков, а не один, как сообщалось ранее: Филипп и Алексей. Всего же боевой машиной управляют четверо бойцов, которые друг друга сменяют. Главе Якутии удалось пообщаться с обоими якутскими бойцами после разгрома бронероты противника. Военные скромно описали свой подвиг всего четырьмя фразами.

"Мы выполняли свой долг, мы сражались на том участке, где нам определили. Ну, враг наступал, мы отпор им дали. Хороший отпор, как потом выяснилось, дали. Хорошо выполнили свою работу по уничтожению врага", — процитировал Николаев в беседе с kp.ru. слова якутских танкистов.