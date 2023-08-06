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6 августа, 18:08

"Ещё не осознали": Пушилин показал видео с награждением экипажа уже легендарного танка "Алёша"

Пушилин опубликовал видео награждения экипажа танка "Алёша"

Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал видео награждения российского экипажа танка с позывным "Алёша". Бойцы получили медали "Золотая звезда" Героя ДНР.

Награждение трёх танкистов "Золотыми звёздами". Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Поступила задача зачистить посёлок Новодаровка. Мы выдвинулись на зачистку, потому что от этого зависело дальнейшее продвижение противника. Надо было его остановить. Нарвавшись на нас, они были уничтожены", — рассказал один из бойцов.

В качестве подарка бойцам также преподнесли наручные часы и диск рок-группы "Любэ" с подписью Николая Расторгуева.

"Совместно с сенатором Александром Вайнбергом посетили подразделение, где воюют героические танкисты — Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев. Простые, скромные ребята. Такое впечатление, что ещё не осознали, какого уровня подвиг совершили", — отметил Пушилин.

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка "Алёша" получит звание Герой России

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка "Алёша" получит звание Герой России

Лайф напоминает, что Пушилин вручил медаль "Золотая звезда" Героя ДНР Расиму Баксикову, Александру Левакову и Алексею Неустроеву. Также он присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии – генерал-майору Игорю Кузьменко.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, где один российский танк в зоне СВО уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники. Боевые действия происходили в июне на Запорожском направлении.

Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Никита Осипов
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