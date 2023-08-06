"Ещё не осознали": Пушилин показал видео с награждением экипажа уже легендарного танка "Алёша"

Врио главы ДНР Денис Пушилин опубликовал видео награждения российского экипажа танка с позывным "Алёша". Бойцы получили медали "Золотая звезда" Героя ДНР.

Награждение трёх танкистов "Золотыми звёздами". Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

"Поступила задача зачистить посёлок Новодаровка. Мы выдвинулись на зачистку, потому что от этого зависело дальнейшее продвижение противника. Надо было его остановить. Нарвавшись на нас, они были уничтожены", — рассказал один из бойцов.

В качестве подарка бойцам также преподнесли наручные часы и диск рок-группы "Любэ" с подписью Николая Расторгуева.

"Совместно с сенатором Александром Вайнбергом посетили подразделение, где воюют героические танкисты — Расим Баксиков, Александр Леваков, Алексей Неустроев. Простые, скромные ребята. Такое впечатление, что ещё не осознали, какого уровня подвиг совершили", — отметил Пушилин.

Лайф напоминает, что Пушилин вручил медаль "Золотая звезда" Героя ДНР Расиму Баксикову, Александру Левакову и Алексею Неустроеву. Также он присвоил звание Героя Донецкой Народной Республики командиру дивизии – генерал-майору Игорю Кузьменко.