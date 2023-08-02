Тайны брони: какие секреты скрывает шведская БМП, французский танк и бронетранспортёр США Оглавление Шведская БМП CV 90.40 Французский колёсный танк AMX-10RC Американские MaxxPro Какие системы западной техники, затрофеенной Армией РФ в ходе СВО, вызвали интерес у специалистов российского ВПК. 212498 212498 Шведская боевая машина БМП CV 90.40 была выведена из строя и отправлена для изучения в тыл. Обложка © fmv.se

Специалисты отечественного ВПК получили ценный трофей из зоны СВО — шведскую боевую машину пехоты CV 90.40C. Машина выведена из строя выстрелом из РПГ в районе Чернопоповки на Старобельском направлении, отмечают военкоры. Это далеко не единственный экземпляр западной техники, отправленный для изучения в тыл. До этого СМИ сообщали, что на Урал отправился затрофеенный французский колёсный танк AMX-10RC, а также американские БТР.

Шведская БМП CV 90.40

Шведские военные разработки котируются в мире, тесный синтез с американскими и европейскими разработчиками ВПК даёт оборонительной продукции Стокгольма нужные импульсы, поэтому наши инженеры смогут оценить достоинства машины и её оснащения. CV 90 применялись в боевых действиях в Афганистане. Дополнительно к пассивной защите CV 9040C используется известная система маскировки Barracuda.

CV-40.90 — основная БМП шведской армии, её приняли на вооружение в 1993 году. Боевая масса составляет 23–25 тонн, боевой экипаж рассчитан на трёх человек, плюс возможность взять на десант до восьми человек. Главный интерес, по оценке специалистов, могут представлять модули композитной брони с керамическими элементами AMAP германского производства, которые способны выдерживать попадание 30-миллиметрового бронебойного снаряда.

Орудие у БМП — 40-миллиметровая пушка Bofors L70 с темпом стрельбы от 60 до 600 выстрелов в минуту. Функционирует пушка за счёт отката ствола, так как в приоритете высокая кучность стрельбы одиночным огнём и короткими очередями. Запирание ствола клиновое, с вертикальным перемещением клина. Bofors L70 рассчитана на стрельбу патронами 40×364 мм R, живучесть ствола — 4000 выстрелов. Тормоз отката гидравлический, накатник и уравновешивающий механизм — пружинные. Приводы наведения электрические, имеются также дублирующие ручные приводы.

Любопытный момент: наведение пушки происходит при помощи ручки, которая выглядит как джойстик. В систему управления огнём входит универсальный баллистический вычислитель MYBOF, лазерный дальномер Simrad Nd-YAG LV-401 дальностью действия до 9990 метров, плюс комплекс различных датчиков. В модификацию C, переданную Украине, входит современное тепловизионное оборудование.

Французский колёсный танк AMX-10RC

Российским военным удалось "затрофеить" французский колёсный танк AMX-10RC. Его основные характеристики не вызвали особенного интереса, по оценке специалистов, он легко пробивается из крупнокалиберного пулемёта. Но система управления огнём Cotac от Safran и тепловизор DIVT-16 от Thales подлежат внимательному изучению, считают специалисты.

Система управления огнём М401 COTAC оснащена лазерным дальномером, который работает в диапазоне от четырёх до десяти километров с точностью пять метров, произведён компанией Safran. Система обеспечивает ведение огня по движущимся целям при любом положении башни, а также автоматический расчёт поправок. Также внимание специалистов может привлечь силовая установка этой машины. Дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX мощностью в 300 лошадиных развивает скорость до 85 километров в час. А гидропневматика использует механизм изменения клиренса в диапазоне от 210 до 600 миллиметров.

Французский колёсный танк AMX-10RC. Фото © Flickr / NATO

Ранее издание Military Watch Magazine цитировало украинских военнослужащих, которые сообщали о случаях гибели экипажа. Речь идёт об артиллерийском обстреле, когда рядом с машиной разорвался снаряд. Его осколки пробили броню, что вызвало детонацию боекомплекта. "Пистолеты хорошие, приборы наблюдения хорошие, но, к сожалению, броня тонкая, использовать их на передовой нецелесообразно", — жаловался офицер ВСУ. Помимо слабой брони французские машины часто ломались.

Американские MaxxPro

Ранее о больших потерях заявили украинские военнослужащие в специальных подразделениях, бойцы которых прошли подготовку на Западе. The New York Times пообщалась с одним из военных из 23-й бригады, обученной для контрнаступления. Он рассказал, что бригаду отправили в зону боевых действий без нужной поддержки артиллерии. В итоге при столкновении ВСУ потеряли девять из десяти иностранных бронемашин MaxxPro. При этом украинские военные с самого начала поставок западной техники жаловались именно на эти модификации американской бронетехники, не приспособленные к холодному климату и отсутствию дорог.

Украинские солдаты потеряли 9 из 10 поставленных США противоминных боевых машин MaxxPro. Фото © Getty Images / Carl Court

Американские броневики MaxxPro, неплохо показавшие себя в Афганистане, на Украине оказались практически бесполезны. Тяжёлого вооружения на такой машине нет, бронирование защищает в лучшем случае от автоматных пуль. Внедорожные качества машины были восприняты на Украине неправильно — броневики застревали даже в лёгкой грязи, а высокий центр тяжести нередко приводил к опрокидыванию машины при быстрых манёврах.

Авторы Елена Стафеева