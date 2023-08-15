Минобороны РФ отчиталось о ночных ударах по ключевым военным объектам Украины
Минобороны: ВС России ночью нанесли удар по ключевым объектам ВПК Украины
Минувшей ночью ВС России нанесли удар высокоточным оружием по ключевым объектам военно-промышленного комплекса Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Им был нанесён значительный ущерб.
"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — рассказал офицер.
Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины. Цель атаки достигнута. Поражены были также командный пункт корпуса ВСУ в районе Орехова, что в Запорожской области. А у города Запорожье и села Малая Токмачка уничтожены склады ракет.
ТАСС / Дмитрий Рогулин