Минобороны РФ отчиталось о ночных ударах по ключевым военным объектам Украины

"Сегодня ночью Вооружёнными силами РФ нанесён сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", — рассказал офицер.

Ранее в Минобороны сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины. Цель атаки достигнута. Поражены были также командный пункт корпуса ВСУ в районе Орехова, что в Запорожской области. А у города Запорожье и села Малая Токмачка уничтожены склады ракет.