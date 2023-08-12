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12 августа, 10:04

"Цель достигнута": Нанесён ракетный удар по военному аэродрому на Западе Украины

МО: Нанесён высокоточный удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области

Российские военные накануне, 11 августа, нанесли высокоточный удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины. Его цель достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

"11 августа Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по военному аэродрому в районе населённого пункта Коломыя Ивано-Франковской области", — сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены. Также российские военные нанесли удар по командному пункту корпуса ВСУ в районе Орехова, что в Запорожской области. А у города Запорожье и Малой Токмачки уничтожены склады ракет, артиллерийских боеприпасов и материально-технического обеспечения ВСУ.

Минобороны назвало цели массированного ракетного удара по Украине

Минобороны назвало цели массированного ракетного удара по Украине

А ранее в Минобороны РФ сообщили, что при помощи реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожили пункт управления подразделения иностранных наёмников ВСУ. Те пользовались американским терминалом спутниковой связи "Старлинк".

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ТАСС / Семехин Анатолий

Андрей Григорьев
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