Российские военные накануне, 11 августа, нанесли высокоточный удар по военному аэродрому в Ивано-Франковской области Украины. Его цель достигнута, сообщили в Минобороны РФ.

По его словам, цель удара достигнута, все назначенные объекты были поражены. Также российские военные нанесли удар по командному пункту корпуса ВСУ в районе Орехова, что в Запорожской области. А у города Запорожье и Малой Токмачки уничтожены склады ракет, артиллерийских боеприпасов и материально-технического обеспечения ВСУ.