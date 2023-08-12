Уничтожен пункт управления иностранных наёмников ВСУ со "Старлинком"

Российские военные при помощи реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожили в Николаевке пункт управления подразделения иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Те пользовались американским терминалом спутниковой связи "Старлинк". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Заявление начальника пресс-центра группировки "Юг". Видео © Минобороны РФ

"Расчётами реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" уничтожен пункт управления подразделения иностранных наёмников с терминалом связи "Старлинк" в Николаевке, а также нанесён ракетный удар по палаточному лагерю противника в районе населённого пункта Райское", — рассказали в российском оборонном ведомстве.

А авиация Южной группировки войск ударила по пункту временной дислокации и складу боеприпасов 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе Белой Горы. Су-34 поразили в том числе живую силу противника в Богдановке и Весёлом, сосредоточение резервов 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в посёлке Новгородское.

Также поражены американские гаубицы М-777 в Озаряновке и Остром, а ещё САУ "Акация" в районе Клещеевки и две гаубицы Д-20, которые стояли в Яснобродовке и Маркове.