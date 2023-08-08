Уничтожено логово командиров группировки ВСУ "Хортица" в ДНР, которую навещал Зеленский
ВС России поразили передовой пункт управления группировки ВСУ "Хортица"
Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official
Военнослужащие Российской армии в течение минувших суток нанесли удар по передовому пункту управления объединённой группировки ВСУ "Хортица" в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official
"В районе населённого пункта Красноармейск ДНР поражён передовой пункт управления объединённой группировки украинских войск "Хортица", — заявил генерал-лейтенант.
Представитель Минобороны добавил, что, помимо того, ВС РФ нанесли удары и по другим целям. Так, служащим Армии России удалось уничтожить три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й и 66-й механизированных бригад украинских войск поблизости от города Запорожья, а также населённых пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.
К слову, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский приезжал в расположение подразделения, чтобы наградить бойцов "Хортицы". А до этого он посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции.