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Опубликовано 8 августа 2023, 11:13
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Уничтожено логово командиров группировки ВСУ "Хортица" в ДНР, которую навещал Зеленский

ВС России поразили передовой пункт управления группировки ВСУ "Хортица"

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official

Военнослужащие Российской армии в течение минувших суток нанесли удар по передовому пункту управления объединённой группировки ВСУ "Хортица" в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official

"В районе населённого пункта Красноармейск ДНР поражён передовой пункт управления объединённой группировки украинских войск "Хортица", заявил генерал-лейтенант.

Представитель Минобороны добавил, что, помимо того, ВС РФ нанесли удары и по другим целям. Так, служащим Армии России удалось уничтожить три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й и 66-й механизированных бригад украинских войск поблизости от города Запорожья, а также населённых пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.

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К слову, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский приезжал в расположение подразделения, чтобы наградить бойцов "Хортицы". А до этого он посетил подконтрольную Киеву территорию Херсонской области, которая пострадала после разрушения Каховской гидроэлектростанции.

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Юрий Лысенко
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