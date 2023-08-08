Уничтожено логово командиров группировки ВСУ "Хортица" в ДНР, которую навещал Зеленский

Военнослужащие Российской армии в течение минувших суток нанесли удар по передовому пункту управления объединённой группировки ВСУ "Хортица" в Донецкой Народной Республике. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Президент Украины Владимир Зеленский с бойцами "Хортицы". Фото © T.me / V_Zelenskiy_official

"В районе населённого пункта Красноармейск ДНР поражён передовой пункт управления объединённой группировки украинских войск "Хортица", — заявил генерал-лейтенант.

Представитель Минобороны добавил, что, помимо того, ВС РФ нанесли удары и по другим целям. Так, служащим Армии России удалось уничтожить три склада боеприпасов 44-й артиллерийской, 43-й и 66-й механизированных бригад украинских войск поблизости от города Запорожья, а также населённых пунктов Чернещина и Нескучное Харьковской области.