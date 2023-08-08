Украинским штурмовым группам дали по зубам на Южно-Донецком направлении

Российские военные отразили три атаки украинских штурмовых групп в районах Никольского и Урожайного в ДНР. Такие данные озвучил на брифинге во вторник официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении активными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации и огнём артиллерии успешно отражены три атаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады и 37-й бригады морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Никольское и Урожайное", — проинформировал генерал-лейтенант.

Ранее в Минобороны сообщили, что потери Вооружённых сил Украины с начала контрнаступления составили более 43 тысяч человек. И это не включая эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наёмников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.