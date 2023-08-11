ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 августа 2023, 10:12
10254

В Минобороны пояснили, что стало целью мощного удара по городу Запорожью

Минобороны: В районе Запорожья поражён пункт дислокации иностранных наёмников

Здание, по которому нанесён удар в Запорожье. Telegram / "Политика страны"

Здание, по которому нанесён удар в Запорожье. Telegram / "Политика страны"

В районе города Запорожья поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны России.

"В районе города Запорожья поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны, сказал он.

Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье
Уничтожен склад ракет ВСУ в Запорожье

Напомним, что ранее было уничтожено логово командиров группировки ВСУ "Хортица" в ДНР, которую навещал Зеленский.

BannerImage
Андрей Григорьев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Украина
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar