В районе города Запорожья поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны России.

Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны, сказал он.