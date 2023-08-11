В Минобороны пояснили, что стало целью мощного удара по городу Запорожью
Минобороны: В районе Запорожья поражён пункт дислокации иностранных наёмников
Здание, по которому нанесён удар в Запорожье. Telegram / "Политика страны"
В районе города Запорожья поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников Вооружённых сил Украины. Об этом заявили в Минобороны России.
"В районе города Запорожья поражён пункт временной дислокации иностранных наёмников", — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, в районах населённых пунктов Торецк Донецкой Народной Республики, Чернещина, Липцы Харьковской области и Гуляйполе Запорожской области уничтожены четыре склада боеприпасов 24-й, 43-й, 60-й механизированных бригад ВСУ, а также 108-й бригады территориальной обороны, сказал он.
Напомним, что ранее было уничтожено логово командиров группировки ВСУ "Хортица" в ДНР, которую навещал Зеленский.