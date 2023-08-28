Российский флот нанёс высокоточный удар по складу авиавооружения ВСУ

Военно-морской флот России ночью 28 августа нанёс удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения ВСУ, объект был поражён. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ", — заявил Конашенков.