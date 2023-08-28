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28 августа, 10:02

Российский флот нанёс высокоточный удар по складу авиавооружения ВСУ

Военно-морской флот России ночью 28 августа нанёс удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения ВСУ, объект был поражён. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ",  заявил Конашенков.

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А ночью 25 августа российский флот нанёс удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, которую в своих интересах использовали украинские войска.

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ТАСС / Сергей Федюнин

Александра Вишнякова
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