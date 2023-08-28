Российский флот нанёс высокоточный удар по складу авиавооружения ВСУ
Военно-морской флот России ночью 28 августа нанёс удар высокоточным оружием по складу авиационного вооружения ВСУ, объект был поражён. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Военно-морским флотом нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складу авиационного вооружения и боеприпасов ВСУ", — заявил Конашенков.
А ночью 25 августа российский флот нанёс удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры, которую в своих интересах использовали украинские войска.
ТАСС / Сергей Федюнин