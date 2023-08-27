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27 августа, 11:10

Российские военные поразили аэродром под Киевом высокоточным ударом

Минобороны: ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в Пинчуках Киевской области

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населённого пункта Пинчуки Киевской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.

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Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ. Также в результате боёв противник лишился склада боеприпасов, гаубиц Д-30, "Мста-Б" и М777 американского производства.

Обложка ©

ТАСС / Лев Федосеев

Никита Никонов
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