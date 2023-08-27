Российские военные поразили аэродром под Киевом высокоточным ударом
МО: ВС РФ нанесли ракетный удар по аэродрому в районе Пинчуков Киевской области
Вооружённые силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населённого пункта Пинчуки Киевской области", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Ранее сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили три лодки с диверсантами ВСУ. Также в результате боёв противник лишился склада боеприпасов, гаубиц Д-30, "Мста-Б" и М777 американского производства.
ТАСС / Лев Федосеев