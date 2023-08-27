Российские военные поразили аэродром под Киевом высокоточным ударом

Вооружённые силы России нанесли ракетный удар высокоточным оружием большой дальности по аэродрому в Киевской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по аэродрому в районе населённого пункта Пинчуки Киевской области", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.