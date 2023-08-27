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Опубликовано 27 августа 2023, 11:07
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Девять колонн с техникой и бойцами ВСУ попали под огонь российских сил во время ночного манёвра

Балицкий сообщил о ночных потерях ВСУ в 150 солдат на Запорожском направлении

Украинская армия за прошедшую ночь лишилась более 150 солдат на Запорожском направлении. Об этом в телеграм-канале рассказал врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью фиксировалось движение техники противника, девять колонн с техникой и личным составом, которые сразу попадали под наш огонь", говорится в тексте.

Также ВСУ потеряли восемь бронированных машин, четыре танка, четыре пикапа. По словам Балицкого, украинские военные хотят "закрепиться на рубеже Работино – Вербовое, бросая на убой все имеющиеся резервы", но это у них не получается.

Балицкий рассказал о бое российских военных с украинскими штурмовиками
Балицкий рассказал о бое российских военных с украинскими штурмовиками

Накануне сообщалось, что российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в Запорожской области. За это время было уничтожено до 115 бойцов ВСУ, семь боевых бронированных машин, четыре автомобиля, американская артиллерийская система М777, буксируемая гаубица М119 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.

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Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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