Девять колонн с техникой и бойцами ВСУ попали под огонь российских сил во время ночного манёвра

Украинская армия за прошедшую ночь лишилась более 150 солдат на Запорожском направлении. Об этом в телеграм-канале рассказал врио губернатора области Евгений Балицкий.

"Прошлой ночью фиксировалось движение техники противника, девять колонн с техникой и личным составом, которые сразу попадали под наш огонь", — говорится в тексте.

Также ВСУ потеряли восемь бронированных машин, четыре танка, четыре пикапа. По словам Балицкого, украинские военные хотят "закрепиться на рубеже Работино – Вербовое, бросая на убой все имеющиеся резервы", но это у них не получается.