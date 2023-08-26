ВС России отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, минувшей ночью наши подразделения зафиксировали движение вражеской техники и двух штурмовых групп численностью до 20 человек.

"Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошёл на ранее занимаемые позиции... Ситуация остаётся напряжённой. Наши парни показывают героизм и самоотверженность, бьют врага, дают очень жёсткий отпор", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Всего за сутки, отметил Балицкий, ВСУ потеряли на данном участке фронта 86 человек, шесть артиллерийских орудий, четыре беспилотника и одну американскую боевую машину пехоты Bradley.