Балицкий рассказал о бое российских военных с украинскими штурмовиками
Балицкий: ВСУ потеряли 86 человек и БМП Bradley на Запорожском направлении
ВС России отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении, сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, минувшей ночью наши подразделения зафиксировали движение вражеской техники и двух штурмовых групп численностью до 20 человек.
"Штурмовики противника вышли на позиции наших подразделений. В ходе стрелкового боя противник потерял половину состава и отошёл на ранее занимаемые позиции... Ситуация остаётся напряжённой. Наши парни показывают героизм и самоотверженность, бьют врага, дают очень жёсткий отпор", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Всего за сутки, отметил Балицкий, ВСУ потеряли на данном участке фронта 86 человек, шесть артиллерийских орудий, четыре беспилотника и одну американскую боевую машину пехоты Bradley.
Ранее Евгений Балицкий отметил, что российская сторона знает всё об обстановке в находящемся под контролем ВСУ Запорожье. По его словам, многие жители города ждут ВС РФ и с удовольствием делятся в том числе данными о дислокации украинских войск.
ТАСС / Алексей Коновалов