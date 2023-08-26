Балицкий: Россия владеет данными о ситуации в подконтрольном Киеву Запорожье

У Москвы есть полное понимание о ситуации в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Российская сторона владеет в том числе информацией о ценах, выплатах на автовокзалах и в больницах, а также данными о дислокации противника, заявил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

"Мы владеем полностью ситуацией, которая находится сегодня в Запорожье, в силу того, что очень большое количество людей, которые у нас, находятся в контакте с людьми, которые живут сегодня на оккупированной украинским режимом территории", — приводит его слова РИА "Новости".

Причём и во многих других городах, которые пока остаются подконтрольными киевскому режиму, большинство мирных жителей также "с удовольствием рассказывают" об обстановке, отметил Балицкий. По его словам, люди не просто ждут, но и выражают готовность в любой момент помочь российской армии, лишь бы "быстрее избавиться от украинского нацистского режима".

При этом он добавил, что зачастую украинские военные дислоцируются на таких городских объектах как общежития или ПТУ, там, где есть дети. Поэтому из-за риска ранить мирных граждан ВС РФ не всегда могут наносить ракетные удары.