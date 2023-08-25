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Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 14:31
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В Запорожье рассказали про разрушенное село-призрак, которое "существует лишь на карте"

Балицкий сообщил, что село Работино в Запорожской области разрушено из-за боёв

В Запорожской области перестало существовать Работино, так как из-за боевых действий не уцелело ни одно здание. Врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала сказал, что село теперь есть только на карте.

"Работина, в принципе, не существует. Это только нанесённый на карту населённый пункт, а в природе больше такого населённого пункта нет, потому что там были такие ожесточённые бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции", отметил он.

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Ранее Балицкий заявил, что украинские военные пытаются наступать на Запорожском направлении с применением иностранной техники, но терпят крах: российские военные её "сжигают". В результате противник несёт "сумасшедшие" потери. Ситуация одинаковая — в Старомайорском, Урожайном, в Щербаках, под Работином, в Пятихатках, уточнил политик.

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ТАСС / ИТАР-ТАСС

Татьяна Миссуми
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