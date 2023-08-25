В Запорожье рассказали про разрушенное село-призрак, которое "существует лишь на карте"

В Запорожской области перестало существовать Работино, так как из-за боевых действий не уцелело ни одно здание. Врио губернатора региона Евгений Балицкий в эфире Первого канала сказал, что село теперь есть только на карте.

"Работина, в принципе, не существует. Это только нанесённый на карту населённый пункт, а в природе больше такого населённого пункта нет, потому что там были такие ожесточённые бои, что есть только остовы от домов и разрушенные конструкции", — отметил он.