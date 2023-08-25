ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 августа 2023, 11:39
4940

"Мясорубка" в Запорожье лишила Украину ещё 110 бойцов и двух БМП Bradley

ВСУ потеряли более 110 человек и две БМП Bradley на Запорожском направлении

Обложка © Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Обложка © Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Украинская армия лишилась 110 солдат на Запорожском направлении, а также трёх американских артсистем М777 и двух БМП Bradley. Противник понёс тяжёлые потери в результате пяти атак, которые были отражены российскими силами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП) Bradley и два бронетранспортёра Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH70 производства Великобритании", — уточнил он.

ВСУ всего за сутки потеряли до 230 человек под Донецком
ВСУ всего за сутки потеряли до 230 человек под Донецком

Также сообщалось, что российский Военно-морской флот ночью 25 августа нанёс удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры Украины.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar