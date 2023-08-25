"Мясорубка" в Запорожье лишила Украину ещё 110 бойцов и двух БМП Bradley
ВСУ потеряли более 110 человек и две БМП Bradley на Запорожском направлении
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Украинская армия лишилась 110 солдат на Запорожском направлении, а также трёх американских артсистем М777 и двух БМП Bradley. Противник понёс тяжёлые потери в результате пяти атак, которые были отражены российскими силами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП) Bradley и два бронетранспортёра Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH70 производства Великобритании", — уточнил он.
Также сообщалось, что российский Военно-морской флот ночью 25 августа нанёс удар высокоточным оружием по объекту портовой инфраструктуры Украины.