"Мясорубка" в Запорожье лишила Украину ещё 110 бойцов и двух БМП Bradley

Украинская армия лишилась 110 солдат на Запорожском направлении, а также трёх американских артсистем М777 и двух БМП Bradley. Противник понёс тяжёлые потери в результате пяти атак, которые были отражены российскими силами. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери ВСУ на Запорожском направлении составили более 110 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты (БМП) Bradley и два бронетранспортёра Stryker производства США, четыре автомобиля, три артиллерийские системы М777 производства США, а также два орудия FH70 производства Великобритании", — уточнил он.