ВСУ всего за сутки потеряли до 230 человек под Донецком
Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 230 военных на Южно-Донецком направлении
Вооружённые силы Украины на Южно-Донецком направлении потеряли за сутки до 230 военных и два самоходных артиллерийских орудия "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В результате боёв на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, это произошло ночью 24 августа.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo