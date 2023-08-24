ВСУ всего за сутки потеряли до 230 человек под Донецком

Вооружённые силы Украины на Южно-Донецком направлении потеряли за сутки до 230 военных и два самоходных артиллерийских орудия "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате боёв на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.