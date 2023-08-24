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24 августа, 10:21

ВСУ всего за сутки потеряли до 230 человек под Донецком

Минобороны РФ: ВСУ потеряли до 230 военных на Южно-Донецком направлении

Вооружённые силы Украины на Южно-Донецком направлении потеряли за сутки до 230 военных и два самоходных артиллерийских орудия "Гвоздика". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В результате боёв на Южно-Донецком направлении за сутки уничтожено до 230 украинских военнослужащих, два бронетранспортёра, три автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика", — отметил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Конашенков раскрыл потери украинских войск на Южно-Донецком направлении

Конашенков раскрыл потери украинских войск на Южно-Донецком направлении

Ранее Лайф писал, что российские войска нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ. Как отметили в Минобороны РФ, это произошло ночью 24 августа.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Никита Осипов
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