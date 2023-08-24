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Регион
Опубликовано 24 августа 2023, 10:07
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Российские войска нанесли групповой удар по центру принятия решений ВСУ

Вооружённые силы РФ ночью 24 августа нанесли удар высокоточным оружием по центру принятия решений ВСУ. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования по центру принятия решений Вооружённых сил Украины", — сказал Конашенков.

Он подчеркнул, что цель была поражена. Что это за объект, не уточняется.

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А ранее ВС РФ дважды наносили удар высокоточным оружием по одному из центров принятия решений на Украине в июне.

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ТАСС / AP

Александра Вишнякова
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