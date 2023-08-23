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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 11:24
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Конашенков раскрыл потери украинских войск на Южно-Донецком направлении

Конашенков: ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении до 145 военных и танк

Украинские войска потеряли за сутки до 145 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

Помимо 145 военных ВСУ потеряли танк, самоходную гаубицу М109 Paladin американского производства и три автомобиля. Кроме того, в районе села Ровнополь ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).

По словам Конашенкова, также в районе населённого пункта Ровнополь Донецкой Народной Республики была пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп.

ВСУ потеряли 180 солдат в трёх безуспешных атаках на Донецком направлении
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Ранее сообщалось, что в ДНР был нанесён удар по пунктам управления двух бригад ВСУ. А группировка сил "Восток" при помощи собственных беспилотников разгромила пункты управления дронами ВСУ в районе Марфополя и Червоного в Запорожской области.

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Getty Images / Scott Peterson

Никита Никонов
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