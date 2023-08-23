Конашенков раскрыл потери украинских войск на Южно-Донецком направлении

Украинские войска потеряли за сутки до 145 военных убитыми и ранеными на Южно-Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск "Восток" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населённых пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой Народной Республики", — сказал Конашенков на брифинге.

Помимо 145 военных ВСУ потеряли танк, самоходную гаубицу М109 Paladin американского производства и три автомобиля. Кроме того, в районе села Ровнополь ВС РФ пресекли деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).