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23 августа, 11:15

В ДНР нанесён удар по пунктам управления двух бригад ВСУ

Минобороны: В ДНР российские военные поразили пункты управления двух бригад ВСУ

Российские военные на территории Донецкой Народной Республики нанесли удар по пунктам управления двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённых пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", — сказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Группировка "Восток" разгромила восемь опорных пунктов ВСУ в районе ДНР

Группировка "Восток" разгромила восемь опорных пунктов ВСУ в районе ДНР

А группировка сил "Восток" при помощи собственных беспилотников разгромила пункты управления дронами ВСУ в районе Марфополя и Червоного в Запорожской области.

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Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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