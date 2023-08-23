В ДНР нанесён удар по пунктам управления двух бригад ВСУ

Российские военные на территории Донецкой Народной Республики нанесли удар по пунктам управления двух бригад Вооружённых сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населённых пунктов Серебрянка и Дроновка Донецкой Народной Республики поражены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ", — сказал официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.