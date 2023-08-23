Группировка "Восток" разгромила восемь опорных пунктов ВСУ в районе ДНР

В сообщении сказано, что при поддержке артиллерии и авиации было уничтожено три пункта временной дислокации украинской армии в районе Урожайного и пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ. Помимо этого был поражён один опорный пункт ВСУ, находившийся северо-восточнее Никольского, ещё четыре были в районе Старомайорского.