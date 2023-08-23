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Регион
Опубликовано 23 августа 2023, 03:50
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Группировка "Восток" разгромила восемь опорных пунктов ВСУ в районе ДНР

Минобороны: ВС РФ в ДНР сорвали эвакуацию ВСУ и поразили восемь опорных пунктов

В течение суток бойцы группировки "Восток" поразили восемь опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также пресекли эвакуацию подбитой техники противника, приводит РИА "Новости" заявление начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.

В сообщении сказано, что при поддержке артиллерии и авиации было уничтожено три пункта временной дислокации украинской армии в районе Урожайного и пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ. Помимо этого был поражён один опорный пункт ВСУ, находившийся северо-восточнее Никольского, ещё четыре были в районе Старомайорского.

"Также огнём артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки", — заключил Олег Чехов.

ВСУ понесли большие потери за три попытки атак под Донецком
ВСУ понесли большие потери за три попытки атак под Донецком

Ранее Чехов заявил, что группировка сил "Восток" при помощи собственных беспилотников разгромила пункты управления дронами ВСУ в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области.

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Кузьма Спирин
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