Группировка "Восток" разгромила восемь опорных пунктов ВСУ в районе ДНР

В сообщении сказано, что при поддержке артиллерии и авиации были уничтожены три пункта временной дислокации украинской армии в районе Урожайного и пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ. Помимо этого, был поражён один опорный пункт ВСУ, находившийся северо-восточнее Никольского, ещё четыре находились в районе Старомайорского.