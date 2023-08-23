Группировка "Восток" разгромила восемь опорных пунктов ВСУ в районе ДНР
Минобороны: ВС РФ в ДНР сорвали эвакуацию ВСУ и поразили восемь опорных пунктов
В течение суток бойцы группировки "Восток" поразили восемь опорных пунктов Вооружённых сил Украины (ВСУ), а также пресекли эвакуацию подбитой техники противника, приводит РИА "Новости" заявление начальника пресс-центра группировки Олега Чехова.
В сообщении сказано, что при поддержке артиллерии и авиации было уничтожено три пункта временной дислокации украинской армии в районе Урожайного и пресечена эвакуация подбитой техники ВСУ. Помимо этого был поражён один опорный пункт ВСУ, находившийся северо-восточнее Никольского, ещё четыре были в районе Старомайорского.
"Также огнём артиллерии сорвана попытка ротации подразделений ВСУ в районе Новодаровки. Уничтожена боевая бронированная машина в районе Новомихайловки", — заключил Олег Чехов.
Ранее Чехов заявил, что группировка сил "Восток" при помощи собственных беспилотников разгромила пункты управления дронами ВСУ в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области.
VK / Минобороны РФ