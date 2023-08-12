Российские беспилотники разгромили пункты управления украинских дронов
Группировка "Восток": ВС РФ разгромили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожье
Группировка сил "Восток" при помощи собственных беспилотников разгромила пункты управления дронами ВСУ в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах Марфополь и Червоное", — заявил Чехов в беседе с ТАСС.
Он отметил, что также благодаря усилиям группировки были уничтожены зенитно-ракетный комплекс ВСУ "Стрела-10" к северу от Константиновки и живая сила противника к северо-западу от Никольского. Кроме того, расчёты российских ЗРК "Тор" и "Оса" сбили два дрона самолётного типа "Лелека".
Ранее Лайф сообщал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.
ТАСС / Валерий Матыцин