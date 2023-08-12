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Опубликовано 12 августа 2023, 04:12

Российские беспилотники разгромили пункты управления украинских дронов

Группировка "Восток": ВС РФ разгромили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожье

Группировка сил "Восток" при помощи собственных беспилотников разгромила пункты управления дронами ВСУ в районах Марфополя и Червоного в Запорожской области. Об этом рассказал глава пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"Применением ударных БПЛА уничтожены пункты управления беспилотной авиации ВСУ в районах Марфополь и Червоное", — заявил Чехов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что также благодаря усилиям группировки были уничтожены зенитно-ракетный комплекс ВСУ "Стрела-10" к северу от Константиновки и живая сила противника к северо-западу от Никольского. Кроме того, расчёты российских ЗРК "Тор" и "Оса" сбили два дрона самолётного типа "Лелека".

ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки
ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки

Ранее Лайф сообщал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.

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ТАСС / Валерий Матыцин

Анатолий Симоненко
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