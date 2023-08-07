ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки в ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

Ранее Лайф сообщал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.