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Опубликовано 7 августа 2023, 09:50
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ВСУ лишились пункта управления беспилотниками в районе Макаровки

Пресс-центр группировки "Восток": Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в ДНР

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки в ДНР. Об этом проинформировал журналистов на брифинге в понедельник начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов.

"Огнём гаубичной артиллерии уничтожены пункт временной дислокации боевиков в районе Угледара, скопление живой силы националистов в районе Углесборочной, миномётный расчёт восточнее Урожайного, пункт управления беспилотной авиации ВСУ восточнее Макаровки", — перечислил представитель военного ведомства.

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Ранее Лайф сообщал, что экипажи бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск разгромили пункты дислокации двух бригад ВСУ. Вместе с этим на Лисичанском, Соледаро-Артёмовском, Авдеевском и Марьинском направлениях штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы ВСУ, а в районах Спорного и Белогоровки артиллеристы ликвидировали склад боеприпасов.

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Getty Images / Pacific Press / Lev Radin

Марина Калегина
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