ВСУ понесли большие потери за три попытки атак под Донецком

Вооружённые силы России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении у Новомихайловки и Авдеевки, в результате противник потерял до 235 военнослужащих. Об этом заявили в Министерстве обороны России.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой Народной Республики", — уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, украинские военные остались без пяти боевых машин пехоты, двух автомобилей, двух американских артиллерийских систем М777, польской самоходной артустановки Krab. Также противник лишился гаубицы "Мста-Б" и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.