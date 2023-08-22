ВСУ понесли большие потери за три попытки атак под Донецком
Минобороны: На Донецком направлении отражены 3 атаки, ВСУ потеряли до 235 бойцов
Вооружённые силы России отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на Донецком направлении у Новомихайловки и Авдеевки, в результате противник потерял до 235 военнослужащих. Об этом заявили в Министерстве обороны России.
"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населённых пунктов Новомихайловка и Авдеевка Донецкой Народной Республики", — уточнил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, украинские военные остались без пяти боевых машин пехоты, двух автомобилей, двух американских артиллерийских систем М777, польской самоходной артустановки Krab. Также противник лишился гаубицы "Мста-Б" и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36.
А на Купянском направлении ВС РФ успешно отразили пять атак ВСУ. В районе села Табаевка Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны Вооружённых сил Украины.
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