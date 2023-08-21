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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 16:36
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Минобороны Украины нашло виновника пяти авиаударов по резервной бригаде ВСУ, и это не Россия

Минобороны Украины: По 82-й бригаде нанесли пять авиаударов по вине СМИ

Обложка © Getty Images / Carl Court

Обложка © Getty Images / Carl Court

Замминистра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала СМИ за выдачу сведений о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооружённых сил страны, что привело к авиационным ударам по её подразделениям.

"Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки", — написала замглавы ведомства в "Телеграме".

Маляр предупредила журналистов, что распространение сведений о перемещениях украинской армии, которые официально не публиковались Генеральным штабом или Минобороны, наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

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О том, что российские военные ударили по 82-й десантно-штурмовой бригаде из стратегического резерва ВСУ у села Работино в Запорожской области, сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Андрей Бражников
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