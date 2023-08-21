Минобороны Украины нашло виновника пяти авиаударов по резервной бригаде ВСУ, и это не Россия

Замминистра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала СМИ за выдачу сведений о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооружённых сил страны, что привело к авиационным ударам по её подразделениям.

"Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки", — написала замглавы ведомства в "Телеграме".

Маляр предупредила журналистов, что распространение сведений о перемещениях украинской армии, которые официально не публиковались Генеральным штабом или Минобороны, наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.