Минобороны Украины нашло виновника пяти авиаударов по резервной бригаде ВСУ, и это не Россия
Минобороны Украины: По 82-й бригаде нанесли пять авиаударов по вине СМИ
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Замминистра обороны Украины Анна Маляр раскритиковала СМИ за выдачу сведений о перемещениях 82-й десантно-штурмовой бригады вооружённых сил страны, что привело к авиационным ударам по её подразделениям.
"Цена заголовков о том, куда переместили 82-ю бригаду на юге, — пять авиаударов по бригаде в сутки", — написала замглавы ведомства в "Телеграме".
Маляр предупредила журналистов, что распространение сведений о перемещениях украинской армии, которые официально не публиковались Генеральным штабом или Минобороны, наказывается лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.
О том, что российские военные ударили по 82-й десантно-штурмовой бригаде из стратегического резерва ВСУ у села Работино в Запорожской области, сегодня сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.