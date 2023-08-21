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21 августа, 11:42

Крупное резервное подразделение ВСУ терпит тяжёлые неудачи в Запорожье

Российская армия отразила пять атак ВСУ у села Работино в Запорожской области

Российские военнослужащие отбили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады из стратегического резерва ВСУ у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Отражено пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", сказал он.

Большую роль в эффективных оборонительных действиях сыграла слаженность российских войск. Противник был остановлен совместными действиями подразделений группировки ВС РФ при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжёлых систем метания огня и авиации.

Три штурмовые группы ВСУ разгромлены при ночной попытке вклиниться в оборону под Вербовым

Три штурмовые группы ВСУ разгромлены при ночной попытке вклиниться в оборону под Вербовым

А ранее сегодня глава Харьковской области сообщил, что российские военные активно продвигаются у Синьковки под Купянском. По его информации, ВСУ уже оставили посёлок.

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Vk / Минобороны России

Юрий Лысенко
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