Крупное резервное подразделение ВСУ терпит тяжёлые неудачи в Запорожье
Российская армия отразила пять атак ВСУ у села Работино в Запорожской области
Российские военнослужащие отбили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады из стратегического резерва ВСУ у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Отражено пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — сказал он.
Большую роль в эффективных оборонительных действиях сыграла слаженность российских войск. Противник был остановлен совместными действиями подразделений группировки ВС РФ при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжёлых систем метания огня и авиации.
А ранее сегодня глава Харьковской области сообщил, что российские военные активно продвигаются у Синьковки под Купянском. По его информации, ВСУ уже оставили посёлок.
Vk / Минобороны России