Крупное резервное подразделение ВСУ терпит тяжёлые неудачи в Запорожье

Российские военнослужащие отбили пять атак 82-й десантно-штурмовой бригады из стратегического резерва ВСУ у села Работино в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Отражено пять атак подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — сказал он.

Большую роль в эффективных оборонительных действиях сыграла слаженность российских войск. Противник был остановлен совместными действиями подразделений группировки ВС РФ при поддержке ракетных войск, артиллерии, тяжёлых систем метания огня и авиации.