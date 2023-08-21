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21 августа, 10:43

Российские силы продвинулись у Купянска и разбивают остатки ВСУ

Глава Харьковской области Ганчев: ВС РФ продвинулись к Синьковке под Купянском

ВС России ведут активные боевые действия в районе Синьковки под Купянском, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, противник уже покинул посёлок.

"Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населённом пункте нет", сказал он в беседе с РИА "Новости".

ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении

ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении

Напомним, недавно ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Всего противник потерял за сутки на данном направлении до 60 человек, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

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VК / Минобороны России

Матвей Константинов
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