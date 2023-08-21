Российские силы продвинулись у Купянска и разбивают остатки ВСУ
Глава Харьковской области Ганчев: ВС РФ продвинулись к Синьковке под Купянском
ВС России ведут активные боевые действия на подступах к Купянску, самой горячей точкой направления является Синьковка. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, противник уже покинул посёлок.
"Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населённом пункте нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
А накануне, 20 августа, стало известно, что ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Всего противник потерял здесь за сутки до 60 человек, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
VК / Минобороны России