Российские силы продвинулись у Купянска и разбивают остатки ВСУ
Глава Харьковской области Ганчев: ВС РФ продвинулись к Синьковке под Купянском
ВС России ведут активные боевые действия в районе Синьковки под Купянском, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, противник уже покинул посёлок.
"Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населённом пункте нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".
Напомним, недавно ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Всего противник потерял за сутки на данном направлении до 60 человек, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.
VК / Минобороны России