Российские силы продвинулись у Купянска и разбивают остатки ВСУ

ВС России ведут активные боевые действия на подступах к Купянску, самой горячей точкой направления является Синьковка. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, противник уже покинул посёлок.

"Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населённом пункте нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".