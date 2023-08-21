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Регион
Опубликовано 21 августа 2023, 10:43
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Российские силы продвинулись у Купянска и разбивают остатки ВСУ

Глава Харьковской области Ганчев: ВС РФ продвинулись к Синьковке под Купянском

ВС России ведут активные боевые действия на подступах к Купянску, самой горячей точкой направления является Синьковка. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, противник уже покинул посёлок.

"Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населённом пункте нет", сказал он в беседе с РИА "Новости".

ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении
ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении

А накануне, 20 августа, стало известно, что ВС России отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Всего противник потерял здесь за сутки до 60 человек, а также две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" и гаубицу Д-30.

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VК / Минобороны России

Матвей Константинов
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