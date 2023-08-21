Российские силы продвинулись у Купянска и разбивают остатки ВСУ

"Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе посёлка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населённом пункте нет", — сказал он в беседе с РИА "Новости".