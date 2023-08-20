Войска России успешно отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений Западной группировки войск успешно отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское ЛНР", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По данным российского оборонного ведомства, вражеские потери составили до 60 бойцов ВСУ. Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.