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Опубликовано 20 августа 2023, 11:29
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Войска России успешно отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные за сутки отразили шесть атак ВСУ на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений Западной группировки войск успешно отражены шесть атак противника в районах населённых пунктов Ольшана, Синьковка, Ивановка Харьковской области и Новосёловское ЛНР", — сказал Конашенков в ходе брифинга.

По данным российского оборонного ведомства, вражеские потери составили до 60 бойцов ВСУ. Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и гаубица Д-30.

ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении
ВСУ потеряли 130 солдат в четырёх провальных атаках на Купянском направлении

Ранее Вооружённые силы России успешно отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Российские военные пресекли вражеские попытки в районе села Работино Запорожской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
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