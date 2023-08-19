ВС РФ отразили атаку подразделений ВСУ в Запорожской области

В районе села Работино Запорожской области ВС РФ отразили атаку подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады из состава стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области", — рассказал он.

Представитель оборонного ведомства добавил, что российские войска на Запорожском направлении за прошедшие сутки ликвидировали до 190 военных ВСУ. Также уничтожены два автомобиля, боевая бронированная машина, две польские самоходные артиллерийские установки Krab и американская гаубица М119.