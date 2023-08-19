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Опубликовано 19 августа 2023, 11:37
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ВСУ потеряли до 400 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении

Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 400 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом сообщил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", — уточнил офицер.

На этом участке фронта подразделения Южной группировки российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Андреевки, Весёлого, Красногоровки и Невельского. А в районах населённых пунктов Торецк и Новомихайловка ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника.

Отряд ВСУ из 150 бойцов разгромлен при попытке закрепиться на левобережье Днепра
Отряд ВСУ из 150 бойцов разгромлен при попытке закрепиться на левобережье Днепра

Донецкое направление считается самым смертоносным для украинских военных. Накануне Конашенков сообщил, что потери ВСУ на этом участке также исчисляются сотнями.

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ТАСС / Река Александр

Андрей Бражников
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