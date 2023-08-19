ВСУ потеряли до 400 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении

Украинская армия за минувшие сутки потеряла до 400 военнослужащих убитыми и ранеными на Донецком направлении. Об этом сообщил на ежедневном брифинге о ходе СВО официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки составили до 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, 14 боевых бронированных машин, два автомобиля, а также гаубица Д-20", — уточнил офицер.

На этом участке фронта подразделения Южной группировки российских войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак штурмовых групп ВСУ в районе Андреевки, Весёлого, Красногоровки и Невельского. А в районах населённых пунктов Торецк и Новомихайловка ДНР уничтожены склады боеприпасов 24-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад противника.