Раскрыты суточные потери ВСУ на смертоносном для Киева участке фронта
Конашенков: ВСУ потеряли до 220 бойцов на Донецком направлении за сутки
Потери украинских войск на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 220 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.
Генерал-лейтенант добавил, что за сутки на этом же направлении нашим бойцам удалось отразить три атаки ВСУ. Кроме того, противник лишился трёх пунктов боепитания в районе Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского ДНР.
Ранее Лайф сообщал, что российская авиация разбомбила четыре крупных объекта ВСУ. Также бойцам удалось уничтожить САУ польского производства "Краб", а средства ПВО сбили три вражеских беспилотника.
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