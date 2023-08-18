Раскрыты суточные потери ВСУ на смертоносном для Киева участке фронта

Потери украинских войск на Донецком направлении за прошедшие сутки составили до 220 человек. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили до 220 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, танк, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, гаубица Д-20 и две САУ "Гвоздика", — сказал представитель военного ведомства в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант добавил, что за сутки на этом же направлении нашим бойцам удалось отразить три атаки ВСУ. Кроме того, противник лишился трёх пунктов боепитания в районе Дылеевки, Дзержинска и Новопокровского ДНР.