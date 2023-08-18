Российская авиация разбомбила четыре крупных объекта ВСУ

Войска группировки "Центр" ликвидировали командно-наблюдательный пункт и склад боеприпасов ВСУ в трёх районах. Для этого они использовали авиацию, рассказал глава пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Бомбардировочной авиацией нанесены удары по четырём целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов украинских войск в районах Дружелюбовка, Невское, Серебрянка", — отметил Савчук в разговоре с ТАСС.

Также, по словам Савчука, в рамках контрбатарейной борьбы было вскрыто и подавлено порядка 30 артиллерийских позиций неприятеля. Кроме того, барражирующий боеприпас "Ланцет" уничтожил самоходную артиллерийскую установку польского производства "Краб", а средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ.

На Сватовском и Краснолиманском направлениях российские военные сорвали и отразили шесть попыток атак противника штурмовыми группами трёх механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Враг потерял более 40 боевиков, боевую машину пехоты, бронемашину и зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) "Стрела-10".