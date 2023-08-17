Российские корабли отразили атаку украинского морского дрона у Севастополя
МО: Корабли РФ уничтожили безэкипажный катер ВСУ при попытке атаки у Севастополя
Патрульный корабль "Василий Быков". Обложка © ТАСС / Александр Демьянчук
ВСУ предприняли попытку атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером. Как сообщили в Министерстве обороны России, это произошло юго-западнее Севастополя. Российские корабли уничтожили вражеский беспилотник.
"Сегодня, в 22:55, Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В МО добавили, что патрульный корабль "Василий Быков" и сторожевой корабль "Пытливый" огнём из бортового оружия уничтожили вражеский надводный беспилотник. Цели атаки ВСУ не были достигнуты. Корабли продолжают выполнять поставленные задачи.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска уничтожили склады морских беспилотников ВСУ. Вооружённые силы РФ нанесли удар по местам производства и хранения украинских надводных дронов, которые Киев использует для террористических атак.