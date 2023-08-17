Российские корабли отразили атаку украинского морского дрона у Севастополя

ВСУ предприняли попытку атаковать корабли Черноморского флота безэкипажным катером. Как сообщили в Министерстве обороны России, это произошло юго-западнее Севастополя. Российские корабли уничтожили вражеский беспилотник.

"Сегодня, в 22:55, Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В МО добавили, что патрульный корабль "Василий Быков" и сторожевой корабль "Пытливый" огнём из бортового оружия уничтожили вражеский надводный беспилотник. Цели атаки ВСУ не были достигнуты. Корабли продолжают выполнять поставленные задачи.