ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 августа 2023, 12:53
19294

Российские войска уничтожили склады морских беспилотников ВСУ

ВС РФ ударили по местам производства украинских безэкипажных катеров

Вооружённые силы России нанесли удар по местам производства и хранения украинских морских беспилотников, которые Киев использует для террористических атак. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — отметил он.

Цель удара была достигнута, подчеркнули в МО РФ.

Какие секретные морские беспилотники появились у Украины
Какие секретные морские беспилотники появились у Украины

Напомним, что последняя атака ВСУ с помощью морских беспилотников произошла 4 августа, когда два безэкипажных катера пытались атаковать Новороссийскую военно-морскую базу. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".

BannerImage

ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Игорь Конашенков
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar