Российские войска уничтожили склады морских беспилотников ВСУ
ВС РФ ударили по местам производства украинских безэкипажных катеров
Вооружённые силы России нанесли удар по местам производства и хранения украинских морских беспилотников, которые Киев использует для террористических атак. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Сегодня ночью Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров, применяемых ВСУ для террористических атак", — отметил он.
Цель удара была достигнута, подчеркнули в МО РФ.
Напомним, что последняя атака ВСУ с помощью морских беспилотников произошла 4 августа, когда два безэкипажных катера пытались атаковать Новороссийскую военно-морскую базу. Нападение отразили экипажи российских кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец".
ТАСС / Дмитрий Ягодкин