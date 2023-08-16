ВС РФ отбили пять атак на Донецком направлении, уничтожив 250 военных ВСУ

Российские войска отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Донецком направлении — в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское. Суточные потери противника здесь составили до 250 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.

Кроме того, в районе города Торецка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.