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Опубликовано 16 августа 2023, 11:26
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ВС РФ отбили пять атак на Донецком направлении, уничтожив 250 военных ВСУ

Российские войска отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Донецком направлении — в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское. Суточные потери противника здесь составили до 250 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.

Кроме того, в районе города Торецка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.

Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении
Украинская армия лишилась 150 бойцов и двух танков на смертоносном Донецком направлении

А накануне, 15 августа, украинские войска потеряли на Донецком и Запорожском направлениях более 400 военнослужащих. Так, на Запорожском направлении были отражены три атаки в районе Работина, а на Донецком — 11 атак противника.

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Vk / Минобороны России

Александра Вишнякова
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