ВС РФ отбили пять атак на Донецком направлении, уничтожив 250 военных ВСУ
Российские войска отразили пять атак Вооружённых сил Украины на Донецком направлении — в районах населённых пунктов Красногоровка и Невельское. Суточные потери противника здесь составили до 250 человек. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника на данном направлении составили до 250 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, две гаубицы Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50", — сказал он.
Кроме того, в районе города Торецка в ДНР уничтожен склад боеприпасов 24-й механизированной бригады ВСУ.
А накануне, 15 августа, украинские войска потеряли на Донецком и Запорожском направлениях более 400 военнослужащих. Так, на Запорожском направлении были отражены три атаки в районе Работина, а на Донецком — 11 атак противника.
Vk / Минобороны России