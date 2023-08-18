В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном
Советник Пушилина Гагин: ВС РФ уничтожили основную группировку ВСУ в Урожайном
Вооружённые силы России уничтожили в населённом пункте Урожайный основную группировку украинских войск. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с ТАСС.
"Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьёзно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах", — добавил он.
По словам Гагина, ВСУ пытались выйти к флангам в районе Урожайного, но ничего не вышло. В ходе боёв украинские войска продолжают нести потери в военной технике и живой силе.
Напомним, 10 августа Пушилин заявил, что ВСУ отступили из Урожайного в ДНР, хотя их техника осталась стоять в населённом пункте. О том, что попытки прорыва ВСУ у Урожайного шли безуспешно, говорит ещё тот факт, что украинские военные принялись топить в местных реках танки, чтобы не выполнять приказы командования. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов Украины. А после этого ВСУ снова пришли в Урожайное. Они пытались навести понтонный мост на реку Мокрые Ялы, но Армия России сорвала их планы. Передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии и авиации с воздуха нанесли удары по батальонам противника.
Telegram / Минобороны России