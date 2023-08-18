В ДНР сообщили об уничтожении основной группировки ВСУ в Урожайном

Вооружённые силы России уничтожили в населённом пункте Урожайный основную группировку украинских войск. Об этом заявил советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин в беседе с ТАСС.

"Перекинуть туда резервы у них пока не получается, подъезды контролирует наша артиллерия, серьёзно затрудняя логистику противника в этом районе, техника и личный состав уничтожаются на подступах", — добавил он.