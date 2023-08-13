Армия России сорвала попытку ВСУ навести понтонный мост на реку у Урожайного
Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили понтонную переправу ВСУ, которую украинские бойцы пытались навести через реку Мокрые Ялы у Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнём понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнём уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного", — уточнил Чехов.
По его словам, передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии и авиации с воздуха нанесли удары по батальонам ВСУ, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Украинские военные несут серьёзные потери.
Также северо-западнее Новодонецкого на позициях ВСУ была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а у Новомихайловки — противотанковый ракетный комплекс. Помимо этого, российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза "Октябрь" и Старомайорского.
Ранее сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 300 человек. Военнослужащие украинской армии безрезультатно пытались атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Белогоровка, Весёлое, Красногоровка, а также к западу от Клещеевки в ДНР.
ТАСС / Смитюк Юрий