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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 17:18
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Армия России сорвала попытку ВСУ навести понтонный мост на реку у Урожайного

Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили понтонную переправу ВСУ, которую украинские бойцы пытались навести через реку Мокрые Ялы у Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнём понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнём уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного", — уточнил Чехов.

По его словам, передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии и авиации с воздуха нанесли удары по батальонам ВСУ, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Украинские военные несут серьёзные потери.

Также северо-западнее Новодонецкого на позициях ВСУ была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а у Новомихайловки — противотанковый ракетный комплекс. Помимо этого, российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза "Октябрь" и Старомайорского.

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Ранее сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 300 человек. Военнослужащие украинской армии безрезультатно пытались атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Белогоровка, Весёлое, Красногоровка, а также к западу от Клещеевки в ДНР.

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ТАСС / Смитюк Юрий

Андрей Бражников
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