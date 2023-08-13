Армия России сорвала попытку ВСУ навести понтонный мост на реку у Урожайного

Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили понтонную переправу ВСУ, которую украинские бойцы пытались навести через реку Мокрые Ялы у Урожайного. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, видео опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Западнее Урожайного пресечена попытка ВСУ навести понтонную переправу через реку Мокрые Ялы. Артиллерийским огнём понтоны уничтожены. Также артиллерийским огнём уничтожен опорный пункт националистов в районе Макаровки и наблюдательный пункт боевиков севернее Приютного", — уточнил Чехов.

По его словам, передовые подразделения "Востока" при поддержке артиллерии и авиации с воздуха нанесли удары по батальонам ВСУ, которые продолжают попытки атаковать в направлении Урожайного и Старомайорского. Украинские военные несут серьёзные потери.

Также северо-западнее Новодонецкого на позициях ВСУ была уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы, а у Новомихайловки — противотанковый ракетный комплекс. Помимо этого, российская авиация поразила места скопления живой силы и техники ВСУ в районах совхоза "Октябрь" и Старомайорского.