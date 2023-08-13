Российский истребитель сбил украинский Ми-8 в воздушном бою над ДНР

Истребитель ВКС РФ сбил принадлежащий ВСУ вертолёт Ми-8 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка ДНР сбит в воздухе вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сообщил Конашенков.

По информации Минобороны, за время СВО ВСУ лишились 458 самолётов, 246 вертолётов, 5708 БПЛА, 429 ЗРК, 11 274 танка и бронемашин, 1144 машины РСЗО, 5862 артиллерийских орудия и миномётов. Кроме того, было уничтожено 12 207 единиц специальных автомобилей военного назначения.