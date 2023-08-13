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Опубликовано 13 августа 2023, 10:49
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Российский истребитель сбил украинский Ми-8 в воздушном бою над ДНР

МО РФ: Российский истребитель сбил вертолёт Ми-8 ВСУ у Брусовки в ДНР

Истребитель ВКС РФ сбил принадлежащий ВСУ вертолёт Ми-8 в воздушном бою над Донецкой Народной Республикой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Брусовка ДНР сбит в воздухе вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", сообщил Конашенков.

По информации Минобороны, за время СВО ВСУ лишились 458 самолётов, 246 вертолётов, 5708 БПЛА, 429 ЗРК, 11 274 танка и бронемашин, 1144 машины РСЗО, 5862 артиллерийских орудия и миномётов. Кроме того, было уничтожено 12 207 единиц специальных автомобилей военного назначения.

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Ранее сегодня в Министерстве обороны РФ сообщили, что потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили 300 человек. Военнослужащие украинской армии безрезультатно пытались атаковать российские позиции в районах населённых пунктов Белогоровка, Весёлое, Красногоровка, а также к западу от Клещеевки в ДНР.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Юрий Лысенко
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