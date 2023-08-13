Балицкий рассказал об очередном провалившемся "мясном штурме" ВСУ в Запорожье

ВСУ предприняли очередную провальную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, изначально в направлении Работина Пологовского района выдвинулись две штурмовые группы, усиленные танками: шесть боевых машин и 40 человек личного состава, а по ходу движения противник вызвал подкрепление.

"Выдвижение противника и его подкрепления было обнаружено нашей системой радиоперехвата, в результате наша армия задействовала реактивную артиллерию и армейскую авиацию. Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции", — написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил глава региона, очередной неудавшийся штурм обернулся для противника колоссальными потерями в виде 20 единиц техники и до 60% личного состава.