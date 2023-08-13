Регион

Уведомления отключены

13 августа, 10:43

Балицкий рассказал об очередном провалившемся "мясном штурме" ВСУ в Запорожье

Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники в ходе неудачной атаки под Работиным

ВСУ предприняли очередную провальную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, изначально в направлении Работина Пологовского района выдвинулись две штурмовые группы, усиленные танками: шесть боевых машин и 40 человек личного состава, а по ходу движения противник вызвал подкрепление.

"Выдвижение противника и его подкрепления было обнаружено нашей системой радиоперехвата, в результате наша армия задействовала реактивную артиллерию и армейскую авиацию. Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции", написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил глава региона, очередной неудавшийся штурм обернулся для противника колоссальными потерями в виде 20 единиц техники и до 60% личного состава.

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Минобороны: Силы ПВО РФ за сутки сбили 29 украинских беспилотников

Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 40 человек. Кроме того, ВС России нанесли комплексное огневое поражение по живой силе и технике противника в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области.

Обложка ©

ТАСС / Коновалов Алексей

Матвей Константинов
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика России
  • Политика
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров