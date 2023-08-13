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Регион
Опубликовано 13 августа 2023, 10:43
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Балицкий рассказал об очередном провалившемся "мясном штурме" ВСУ в Запорожье

Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники в ходе неудачной атаки под Работиным

ВСУ предприняли очередную провальную попытку прорвать российскую оборону в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий. По его словам, изначально в направлении Работина Пологовского района выдвинулись две штурмовые группы, усиленные танками: шесть боевых машин и 40 человек личного состава, а по ходу движения противник вызвал подкрепление.

"Выдвижение противника и его подкрепления было обнаружено нашей системой радиоперехвата, в результате наша армия задействовала реактивную артиллерию и армейскую авиацию. Противник потерпел сокрушительное поражение, остатки группировки отошли на ранее занимаемые позиции", написал он в своём телеграм-канале.

Как отметил глава региона, очередной неудавшийся штурм обернулся для противника колоссальными потерями в виде 20 единиц техники и до 60% личного состава.

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Как сообщили в Минобороны, за прошедшие сутки ВСУ потеряли на Запорожском направлении более 40 человек. Кроме того, ВС России нанесли комплексное огневое поражение по живой силе и технике противника в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области.

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ТАСС / Коновалов Алексей

Матвей Константинов
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