ВС РФ нанесли комплексное поражение ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки

ВС России отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населённого пункта Успеновка Запорожской области", — сказал он.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение по живой силе и технике украинских войск в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области.

Всего на данном направлении противник за сутки потерял более 40 человек, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, британскую гаубицу FH-70, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.