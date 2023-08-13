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Опубликовано 13 августа 2023, 10:32
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ВС РФ нанесли комплексное поражение ВСУ в районах Яблоневого и Малой Токмачки

ВС России отбили атаку ВСУ на Запорожском направлении, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск при поддержке артиллерии отражена атака противника юго-западнее населённого пункта Успеновка Запорожской области", сказал он.

Кроме того, российские военнослужащие нанесли комплексное огневое поражение по живой силе и технике украинских войск в районах Яблоневого и Малой Токмачки Запорожской области.

Всего на данном направлении противник за сутки потерял более 40 человек, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, британскую гаубицу FH-70, две гаубицы "Мста-Б" и орудие Д-20.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Матвей Константинов
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