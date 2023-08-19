Подразделения группировки российских войск "Днепр" разгромили отряд Вооружённых сил Украины (ВСУ) из 150 бойцов при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео с результатами боевой работы солдат ВС РФ на передовых позициях у села Казачьи Лагери.

Отряд ВСУ из 150 бойцов разгромлен при попытке закрепиться на левобережье Днепра. Видео © Минобороны РФ

"Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр", — сказано в сообщении министерства.

Бойцы "Днепра" помешали передовым группам ВСУ, в составе которых были преимущественно иностранные наёмники, выйти на берег. После чего артиллерия нанесла удары снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями по разгружавшимся лодкам. Разрозненные группы украинских военных полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями. Российские бойцы в итоге захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.