Отряд ВСУ из 150 бойцов разгромлен при попытке закрепиться на левобережье Днепра
Подразделения группировки российских войск "Днепр" разгромили отряд Вооружённых сил Украины (ВСУ) из 150 бойцов при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео с результатами боевой работы солдат ВС РФ на передовых позициях у села Казачьи Лагери.
Отряд ВСУ из 150 бойцов разгромлен при попытке закрепиться на левобережье Днепра. Видео © Минобороны РФ
"Российские военнослужащие разгромили отряд противника численностью около 150 человек, пытавшийся закрепиться на левом берегу реки Днепр", — сказано в сообщении министерства.
Бойцы "Днепра" помешали передовым группам ВСУ, в составе которых были преимущественно иностранные наёмники, выйти на берег. После чего артиллерия нанесла удары снарядами с воздушными, ударными и радиовзрывателями по разгружавшимся лодкам. Разрозненные группы украинских военных полностью зачищены мотострелковыми и разведывательными подразделениями. Российские бойцы в итоге захватили в качестве трофеев десятки образцов иностранного вооружения, боеприпасы, радиостанции и снаряжение.
Ранее стало известно, что украинский десант на быстроходной лодке попал под огонь при форсировании Днепра в районе Казачьих Лагерей. Вражеские силы были уничтожены.
ТАСС / Коновалов Алексей