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Регион
Опубликовано 18 августа 2023, 01:19
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Российские военные полностью зачистили от ВСУ район села Казачьи Лагери

Сальдо: Район Казачьих Лагерей на левом берегу Днепра полностью зачищен от ВСУ

Житель Казачьих Лагерей прогуливается по населённому пункту. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Житель Казачьих Лагерей прогуливается по населённому пункту. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

ВС РФ полностью зачистили от ВСУ район села Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он опроверг заявления украинских СМИ о том, что этот населённый пункт якобы перешёл под контроль ВСУ.

Напомним, 8 августа Сальдо сообщил, что бойцы группировки "Днепр" уничтожили два катера ВСУ при попытке высадить десант возле Казачьих Лагерей.

"В первый день провокации, когда в высадке принимали участие так называемые силы специальных операций, отдельные ДРГ могли прятаться на окраинах населённого пункта. Потом боевики этих ССО быстро закончились — плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок, мы всё это наблюдали на видео", — приводит слова Сальдо ТАСС.

Врио главы региона добавил, что Киев продолжил перебрасывать на побережье в район села "простых трошников" (военнослужащих теробороны), которых последовательно перемалывала артиллерия, РСЗО и "Солнцепёки" российских войск. В настоящее время район Казачьих Лагерей полностью зачищен от сил противника, подчеркнул Сальдо. При этом он не исключил, что попытки Киева проникнуть в село будут продолжаться. Однако, указал он, берег находится под постоянным наблюдением — как физическим, так и с помощью технических средств, в том числе БПЛА, которые уничтожают противника, засекая его движение.

Российская армия освободила ещё пять населённых пунктов в Харьковской области
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Ранее стало известно, что украинский десант на быстроходной лодке попал под огонь при форсировании Днепра в районе Казачьих Лагерей. Вражеские силы были уничтожены.

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Никита Никонов
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