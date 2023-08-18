ВС РФ полностью зачистили от ВСУ район села Казачьи Лагери на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Он опроверг заявления украинских СМИ о том, что этот населённый пункт якобы перешёл под контроль ВСУ.

"В первый день провокации, когда в высадке принимали участие так называемые силы специальных операций, отдельные ДРГ могли прятаться на окраинах населённого пункта. Потом боевики этих ССО быстро закончились — плавали лицами вниз в воде возле своих американских надувных лодок, мы всё это наблюдали на видео", — приводит слова Сальдо ТАСС.

Врио главы региона добавил, что Киев продолжил перебрасывать на побережье в район села "простых трошников" (военнослужащих теробороны), которых последовательно перемалывала артиллерия, РСЗО и "Солнцепёки" российских войск. В настоящее время район Казачьих Лагерей полностью зачищен от сил противника, подчеркнул Сальдо. При этом он не исключил, что попытки Киева проникнуть в село будут продолжаться. Однако, указал он, берег находится под постоянным наблюдением — как физическим, так и с помощью технических средств, в том числе БПЛА, которые уничтожают противника, засекая его движение.