Два катера ВСУ были уничтожены бойцами группировки войск "Днепр" при попытке высадки десанта у села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в личном telegram-канале рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.

"Ночью украинские вооружённые формирования пытались высадить так называемый десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказались в воде", — уточнил Сальдо.

Он добавил, что, попав под обстрел, некоторые бойцы украинской армии бросились в воду и попытались доплыть до правого берега. ВС РФ накрыли их артиллерийским огнём из стрелкового оружия, не дав никому уйти.