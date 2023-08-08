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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 09:23
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Десант ВСУ на катерах попал под огонь при высадке на левом берегу Днепра

Сальдо: В Херсонской области ВС РФ уничтожили два катера ВСУ с десантом

Антоновский мост через Днепр. Фото © Минобороны РФ

Антоновский мост через Днепр. Фото © Минобороны РФ

Два катера ВСУ были уничтожены бойцами группировки войск "Днепр" при попытке высадки десанта у села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом в личном telegram-канале рассказал врио главы региона Владимир Сальдо.

"Ночью украинские вооружённые формирования пытались высадить так называемый десант с двух катеров на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря. Военнослужащие группировки войск "Днепр" уничтожили лодки при попытке причалить, находящиеся на них боевики оказались в воде", уточнил Сальдо.

Он добавил, что, попав под обстрел, некоторые бойцы украинской армии бросились в воду и попытались доплыть до правого берега. ВС РФ накрыли их артиллерийским огнём из стрелкового оружия, не дав никому уйти.

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Ранее сегодня появились видеозаписи того, как украинские военнослужащие намеренно топят свой танк в реке. Беспилотник российского подразделения "Каскад" заснял хитрый план бойцов ВСУ, придумавших, как не выполнять приказы командиров, которые отправляют их в безнадёжные атаки.

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Юрий Лысенко
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