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Регион
Опубликовано 8 августа 2023, 16:42
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Российская армия освободила ещё пять населённых пунктов в Харьковской области

Российская армия освободила ещё пять населённых пунктов в Харьковской области за последние дни. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала, назвав такое продвижение серьёзным показателем.

"За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населённых пунктов", сказал Ганчев.

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Российские военные освободили в ЛНР ещё один посёлок

А в конце июля российские войска освободили населённый пункт Сергеевка на Краснолиманском направлении. Таких достижений добились подразделения 15-й мотострелковой бригады под умелым командованием подполковника Буйлова.

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Vk / Минобороны России

Андрей Бражников
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