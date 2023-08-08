Российская армия освободила ещё пять населённых пунктов в Харьковской области за последние дни. Об этом рассказал глава администрации региона Виталий Ганчев в эфире Первого канала, назвав такое продвижение серьёзным показателем.

"За последние дни к территориям Харьковской области, которые находятся под нашим контролем, прибавилось пять населённых пунктов", — сказал Ганчев.