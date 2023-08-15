Украинский десант на быстроходной лодке попал под огонь при форсировании Днепра
ВСУ не смогли перебраться на левый берег Днепра, попав под огонь артиллерии РФ
Украинский десант на быстроходной лодке попал под огонь при форсировании Днепра. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российские подразделения не дали украинским диверсантам попасть на левый берег Днепра, их плавсредство было уничтожено. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
"В районе населённого пункта Казачьи Лагери российскими военнослужащими пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке. Огнём береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено", — уточнил он.
Кроме того, российская артиллерия и расчёты беспилотников "Ланцет" обнаружили и ликвидировали личный состав отряда ВСУ и три 120-миллиметровых миномёта 2Б11 вблизи села Понятовка. А у Томиной Балки подавлена американская 155-миллиметровая гаубица М-777, добавил Кодрян.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что российские военные группировки войск "Днепр" уничтожили отошедшую от берега у Берислава лодку с бойцами ВСУ. При этом трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в плен.