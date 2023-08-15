Украинский десант на быстроходной лодке попал под огонь при форсировании Днепра

Российские подразделения не дали украинским диверсантам попасть на левый берег Днепра, их плавсредство было уничтожено. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

"В районе населённого пункта Казачьи Лагери российскими военнослужащими пресечена попытка переброски диверсионной группы ВСУ на быстроходной лодке. Огнём береговой артиллерии плавсредство успешно уничтожено", — уточнил он.

Кроме того, российская артиллерия и расчёты беспилотников "Ланцет" обнаружили и ликвидировали личный состав отряда ВСУ и три 120-миллиметровых миномёта 2Б11 вблизи села Понятовка. А у Томиной Балки подавлена американская 155-миллиметровая гаубица М-777, добавил Кодрян.