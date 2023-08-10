На Днепре провалилась новая попытка ВСУ высадиться на российском берегу

Российские военные группировки войск "Днепр" уничтожили отошедшую от берега у Берислава лодку с бойцами ВСУ, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

"Прошедшей ночью наши утопили ещё одну отошедшую от берега у Берислава лодку со всеми, кто был на борту, а потом накрыли артиллерийским огнём позицию операторов вражеских беспилотников", — написал он в телеграм-канале.

Врио главы Херсонской области добавил, что трое украинских военнослужащих переплыли Днепр и сдались в плен. При этом сегодня, по данным Сальдо, заградотряд бойцов ВСУ расстрелял собственное подразделение за отказ форсировать на лодках Днепр. Данная ситуация в очередной раз доказывает, что киевская власть является врагом "не только для нас, но и для украинского народа", резюмировал он.