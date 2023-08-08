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8 августа, 04:40

Российские военные пресекли две попытки переброски бойцов ВСУ в устье Днепра

Военные России пресекли две попытки украинских сил перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.

Всё произошло на Херсонском направлении, уточнил он ТАСС. У островов Борщевой и Белогрудный с помощью стрелкового оружия и гранатомётов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских военнослужащих. А в ходе контрбатарейной борьбы в Корабельном районе Херсона артиллеристы выявили и разбили 120-мм миномёт вместе с расчётом.

Войска России отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

Войска России отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

А ранее ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые произошли 6 августа. Сооружения находятся между Херсонской областью и Крымом.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Артур Лапсаков
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