Российские военные пресекли две попытки переброски бойцов ВСУ в устье Днепра
Военные России пресекли две попытки украинских сил перебросить личный состав на катерах в устье Днепра. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Днепр" Роман Кодрян.
Всё произошло на Херсонском направлении, уточнил он ТАСС. У островов Борщевой и Белогрудный с помощью стрелкового оружия и гранатомётов были уничтожены три быстроходные лодки, перевозившие до 15 украинских военнослужащих. А в ходе контрбатарейной борьбы в Корабельном районе Херсона артиллеристы выявили и разбили 120-мм миномёт вместе с расчётом.
А ранее ВСУ взяли ответственность за удары по Чонгарскому и Геническому мостам, которые произошли 6 августа. Сооружения находятся между Херсонской областью и Крымом.
ТАСС / Андрей Рубцов