Войска России отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР

Российские военные отразили несколько украинских атак в направлении Урожайного в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Атаки отражали передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии, сказал он РИА "Новости". Кроме того, севернее Владимировки были уничтожены склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара. Гаубичная артиллерия разбила миномётный расчёт противника севернее Никольского.