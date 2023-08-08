Войска России отразили несколько атак ВСУ в направлении Урожайного в ДНР
Российские военные отразили несколько украинских атак в направлении Урожайного в ДНР. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
Атаки отражали передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии, сказал он РИА "Новости". Кроме того, севернее Владимировки были уничтожены склад боеприпасов и пункт временной дислокации ВСУ в районе Угледара. Гаубичная артиллерия разбила миномётный расчёт противника севернее Никольского.
Ранее в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более двух сотен военных за сутки на горячем участке фронта — Южно-Донецком направлении. Также украинская сторона лишилась трёх танков, четырёх боевых бронированных машин, гаубицы Д-30 и двух автомобилей.
t.me / Минобороны России